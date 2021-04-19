/627703/عاجل-رئيس-وزراء-بريطانيا-يتدخل-من-أجل-عدم-لعب-دوري-السوبر-الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أنه سوف يحرص على عد إستمرار دوري السوبر الأوروبي خلال الفترة القادمة، لأن هذه البطولة تمثل خطر كبير على البطولات الكبرى ومن أهمها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأكد جونسون خلال تصريحات صحفية إنجليزية منذ قليل، أن حكومة بريطانيا ستضع قائمة بالخيارات القوية للغاية والمتاحة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، من أجل اتخاذ إجراءات ضد الأندية الإنجليزية الكبرى المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وتابع جونسون، أن أحد الخيارات المتاحة وهو النموذج الألماني بقاعدة 1-50 وعني بأن النادي يحكم من قبل مشجعيه ومنع الشركات أو الأثرياء من السيطرة على النادي في المستقبل.

واختتم بوريس جوسنون، كرة القدم هي لعبة الفقراء والمتعة الحقيقة سيتم منعها خلال الفترة القادمة حال لعب دوري السوبر الأوروبي، ويجب إحترام رغبة المشجعين بعد إكتمال هذا المشروع الغير جيد.

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أصدر الاتحاد الاوروبي " يويفا " بيانا مشتركا مع الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الإيطالي والاتحاد الإسباني تعبر فيه الهيئات الكروية الأوروبية عن اتحادها من أجل منع هذا الانشقاق في الكرة الأوروبية " الدوري السوبر الأوروبي باستعمال الوسائل القانونية والرياضية إذا تطلب الأمر.

وأكد البيان أيضا على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن اللاعبين الذين يشاركون في الدوري الأوروبي الممتاز، سيتم حرمانهم من المشاركة في غيره في الدوريات المحلية والقارية من المنافسات المحلية والدولية، ويمنعون من تمثيل منتخبات بلدانهم.

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الانجليزي بالمشروع واصفا إياه بأنه ينتهك مبادئ المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي، وهما جوهر رياضة كرة القدم محليا ودوليا بقارة اوروبا.

دوري السوبر الأوروبي

ويعتقد أن من بين الأندية المهتمة بالانشقاق يوفنتوس وأي سي ميلان من إيطاليا ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وبرشلونة وريال مدريد وأتليتيكو مدريد من إسبانيا.

ولكن الأندية المعنية رفضت التعليق على المشروع الذي أثار غضب رئيس الاتحاد الأوروبي " ألكسندر سيفرين "، ودفعه إلى التحرك بكل ما أوتي من قوة حتي لوأد ذلك في مد الفكرة.