/627704/مستشفى-الأهلي-تعلن-عودة-محمود-متولي-وكريم-نيدفيد-إلى-التدريبات-الجماعية

حقق النادي الأهلي الفوز أمس علي غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز.

فيما يغيب عن المباراة المقبلة امام نادي سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأربعاء كل من أحمد رمضان بيكهام للايقاف وأيضاً ا وأيمن أشرف لللإصابة شد قوى مع إرهاق شديد.

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فيما اقترب عودة كل من محمود متولي جاهز للمباريات، ومحمد محمود وكريم نيدفيد يستعدان للعودة للتدريب الجماعي خلال ايام قليله جداً.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء :

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

الجدير بالذكر أنا اخر مواجهات الاهلي كانت في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.