/627705/الرئيس-السيسى-يصدق-على-قانون-تنظيم-عمليات-الدم-وتجميع-البلازما

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

موافقة مجلس النواب

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، قد وافق نهائيا (وقوفا) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعدما تمت الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشات بين النواب بحضور وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد.

وكان قد تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.