وزير التعليم لطلاب الثانوية: اللي معندوش فايبر في مدرسته مايروحش الامتحان بكرة

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عقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة.. غدا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة ،غدا الثلاثاء الموافق 20 ابريل 2021 ، وذلك ضمن أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة 2021.

طارق شوقي: اغلاق السيرفرات وشرائح التابلت وزير التربية والتعليم أشار إلى أنه سيتم اغلاق السيرفرات «الخوادم» وشرائح التابلت، لإتمام اختبار فكرة عقد الامتحان على خطوط الفايبر الموجودة في المدارس . وزير التعليم للطلاب: اللي معندوش فايبر في مدرسته مايروحش الامتحان و وجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا : اللي معندوش فايبر في مدرسته مايروحش الامتحان التجريبي بكرة، وباقي الطلاب يذهبوا للمدارس لحضور الامتحان التجريبي، غدا . وتابع شوقي “ الإمتحان يستهدف قياس قوة تحمل وسعة الفايبر الموجود في المدارس اثناء عقد الامتحان” . وأكمل طارق شوقي : الامتحان التجريبي المقرر عقده يوم الخميس القادم، فسوف يتم خلاله إغلاق السيرفرات واغلاق الفايبر والاكتفاء بتشغيل شرائح التابلت التي تم تسليمها بمعرفة الوزارة وليس اي شريحة أخرى.

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