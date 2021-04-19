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طارق شوقى يعاتب أعضاء الشيوخ لرفضهم مشروع قانون التعليم.. ويؤكد: المدرس بياخد فلوس من الطلبة «صور»

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وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، عتابًا لأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لرفضهم مشروع قانون التعليم.

طارق شوقى يوجه عتابًا لأعضاء الشيوخ

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة:” أقدم عتاب رقيق للجنة التعليم التي كتبت هذا الرأي بلا مناقشة معنا وخاصة أنه أُرسل للإعلام في وقت حرج جدًا".

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التعديلات التى رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ

وتقضي التعديلات التي رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى:”نحن صامتون على شئ نتيجته إننا نعطي شهادة لا معنى لها مثل رخصة القيادة بالضبط كأننا نعطيهم رخصة قيادة وهم لا يستطيعون القيادة".

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وقال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي:” خلال جلسة مجلس الشيوخ إن " التعديلات المطروحة جزء صغير من قانون التعليم ليست وليدة اللحظة وجزء من استراتيجية تطوير التعليم، بتكليف رئاسي صريح جدًا ونتحدجث فيه منذ أكثر من 3 سنوات، اليوم نعقد اجتماعات تجريبية ستعمل بها الثانوية العامة خلال شهلار أو شهرين".

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وأضاف "التعليم المصري في 2017 كان المركز قبل الأخير عالميًا والهدف الحصول على شهادة، الشهادة قتلت التعليم المصري والدروس الخصوصية السبيل لهذه الشهادة"، وانتقد شوقي أولياء الأمور الذين يعترضوا على التغييرات التي جرت على منظومة التعليم.

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وقال وزير التربية والتعليم، طارق شوقى:” أولياء الأمور معترضين لأن مدرس الفصل كان معه 100% من الدرجات وأستاذ الفصل يأخذ فلوس من الأسر وينجح الولاد علشان كده الدنيا بتقوم لما نعمل امتحان على مستوى مركزي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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