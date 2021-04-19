/627709/عقاب-قاسي-من-كارتيرون-تجاه-لاعبي-الزمالك-بعد-الخسارة-أمام-الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقبل.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الانتهاء من لقاء الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الاسعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

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وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدف لهدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري، حقق النادي الأهلي الفوز أمس علي غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز.

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء :

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.