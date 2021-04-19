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/627710/تشريعية-النواب-تناقش-تغليظ-عقوبة-التنمر-ونظام-السفر-بالسكك-الحديدية
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب بالاشتراك مع لجنه التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة له.
و يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية بالاشتراك مع مكتب لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.
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