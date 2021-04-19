/627714/منع-محمد-صلاح-من-تمثيل-منتخب-مصر-ويقترب-من-الاعتزال-الدولي-مبكرا

بعد قرار فريق ليفربول الإنجليزي المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي في نسختها الأولى هذا العام، جاءت الصدمات للاعبي الفريق الأول خاصة النجم المصري محمد صلاح.

وأعلن أمس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والرئيس الأول لمشروع دوري السوبر الأوروبي، بإقامة البطولة في أغسطس القادم، وذلك من أجل الحصول على أموال إضافية خلال الفترة لاقادمة تصل إلي 340 مليون يورو من خلال الموافقة فقط على طلب المشاركة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أمس أيضا في بيان رسمي، أن أي فريق سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، سيتم حرمانة من التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم، بجانب إلغاء تواجدة في البطولة الخاصة به في البلد المنتمي إليها، وأيضا سيتم منع المشاركة في أي بطولات تنظمها الفيفا، وعلى رأسها كأس العالم وبطولة اليورو.

ويأتي هذا القرار كالصدمة لصالح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لأنه في حال مشاركتة في أي مباراة مع فريقة في هذه المسابقة، سيتم حرمان اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتبر محمد صلاح من أشد الداعمين والمتواجدين بصفة مستمرة مع منتخب مصر، ولكن ما حدث خلال الأيام الماضية كان كالصدمة على الجميع، وسيكون هناك أمور قاسية وقرارات حاسمة خلال الفترة لاقادمة على كل من يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وتبحث جميع الأطراف الأن الوصول لحل يرضى جميع الأطراف.

عاجل.. رئيس وزراء بريطانيا يتدخل من أجل عدم لعب دوري السوبر الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أنه سوف يحرص على عد إستمرار دوري السوبر الأوروبي خلال الفترة القادمة، لأن هذه البطولة تمثل خطر كبير على البطولات الكبرى ومن أهمها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأكد جونسون خلال تصريحات صحفية إنجليزية منذ قليل، أن حكومة بريطانيا ستضع قائمة بالخيارات القوية للغاية والمتاحة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، من أجل اتخاذ إجراءات ضد الأندية الإنجليزية الكبرى المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

محمد صلاح

وتابع جونسون، أن أحد الخيارات المتاحة وهو النموذج الألماني بقاعدة 1-50 وعني بأن النادي يحكم من قبل مشجعيه ومنع الشركات أو الأثرياء من السيطرة على النادي في المستقبل.

واختتم بوريس جوسنون، كرة القدم هي لعبة الفقراء والمتعة الحقيقة سيتم منعها خلال الفترة القادمة حال لعب دوري السوبر الأوروبي، ويجب إحترام رغبة المشجعين بعد إكتمال هذا المشروع الغير جيد.