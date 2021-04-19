/627715/حزب-حماة-الوطن-يرفض-القانون-المقدم-من-الحكومة-بشأن-تعديل-نظام-التعليم

رفض حزب حماة الوطن، القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل نظام التعليم، مؤكدا اعتماده فى رفض مشروع القانون على تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء حضور وزير التربية والتعليم للجلسة العامة للغرفة الثانية المنعقدة الآن.

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد استأنف اليوم عقد جلسته العامة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لمناقشة باقى مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأكد تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون يمثل عبء علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه شبهات عدم دستورية، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.