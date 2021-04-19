طارق شوقى يهاجم نظام الثانوية العامة: يخرج أجيالاً غير متعلمة

جدة - نرمين السيد - هاجم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، نظام الثانوية العامة القائم، قائلاً إن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام، وهدمه بالكامل، لأنه يخرج أجيالاً غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.





جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشورى بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ووجه وزير التربية والتعليم انتقادًا للجنة التعليم بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهى الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون ما تسبب فى بلبلة الرأى العام، متهمًا أولياء الأمور أنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يردون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة.

وأشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذى انتشر بشكل كبير فى نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدوا فيه على الدروس والغش ويقدم جيلاً حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل، موضحًا أن نظام الإليكترنى للامتحان لمواجهة الأثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب.

ولفت طارق شوقى إلى أن "مجانية التعليم منصوص عليها فى الدستور، ولكنها غير مطبقة على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التى يتم دفعها فى الدروس الخصوصية، وهذا معناه أنه لا يوجد فى مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فى فرض رسوم ذهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها".

وأكد أن عدم اعتماد النظام التراكمى فى النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة فى نظام الثانونية القائمة، موضحًا أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل إلى 85%، نظرًا لفقدان الرغبة فى التعلم، وان الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.

واستطرد أن نظام التعليم منذ 2017، والذى قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضروة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإليكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات إليكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك.