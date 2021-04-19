رئيس الجامعة المصرية اليابانية: بدء الدراسة ببرامج الحاسبات قريبا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الإثنين، عن بدء الدراسة ببرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة قريبا.





وأوضح الجوهرى، أن الجامعة ستمنح درجة بكالوريوس العلوم فى "علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات" فى 4 برامج هى "علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى، والمعلوماتية الحيوية".

كانت لجنة من قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية برئاسة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، وعضوية كلا من الدكتور إبراهيم الحناوي، عميد كلية هندسة الزقازيق الأسبق، والدكتور أحمد يونس المشرف على كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسكندرية، زارت الجامعة اليابانية.

ودرست اللجنة المذكورة اللائحة المقدمة من الجامعة المصرية اليابانية فى علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ومراجعة الإمكانيات المادية والبشرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو زهاد، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة، إن اللجنة أوصت بالموافقة على اللائحة الداخلية، وبدء الدراسة لبرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات "مرحلة البكالوريوس".