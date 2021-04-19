غرامات فورية.. مجلس الدولة يواجه كورونا بإجراءات مشددة

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة مجلس الدولة استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التى أقرتها الدولة استعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتوقع زيادة أعداد الإصابات فى الفترة المقبلة، ومن هذه الإجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد المكانى، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.





ووجه المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الشكر لقضاة المجلس على حرصهم خلال الفترة الماضية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة على أنفسهم أثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة، وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم، وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الإصابات، ومنع وقوع أية بؤرة إصابية داخل مبانى مجلس الدولة. وأكد رئيس مجلس الدولة، الاستمرار فى الانعقاد الدورى لغرفة إدارة أزمة كورونا برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه. كما أكد تطبيق الجزاءات الرادعة طبقاً لقانون الخدمة المدنية على الموظفين المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة على المترددين على مبانى مجلس الدولة، والهدف من ذلك تحقيق الردع العام والحد من انتشار فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى أكد المستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، استمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار فى التعقيم والتطهير لجميع مبانى المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح، مشددًا على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيدا بتعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدى لالتزام الجميع وحقق أفضل النتائج.

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