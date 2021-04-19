وزيرة البيئة: مصر نموذج لالتقاء الحضارات.. وتراثها يعكس بيئتها المميزة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر لديها بيئة فريدة ومميزة تجمع بين الموارد الطبيعية ومواقع التراث الطبيعى والثقافى فهى نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة ومنها موقع وادى الحيتان الذى تم اعلانه كأول موقع تراث طبيعى عالمى بمصر وكذلك دير سانت كاترين كموقع تراث ثقافى بمحمية سانت كاترين.





وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة قامت بالعديد من الجهود لتطوير مواقع التراث الطبيعى والثقافى بمحميتى وادى الحيتان وسانت كاترين ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية، ما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعظم فرص الاستمتاع بها.. كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليًا وعالميًا ونمودجًا حقيقيًا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال أطلاقها لحملتها الاعلامية لدعم السياحة البيئية "إيكو إيجبت" والتعريف بالمحميات الطبيعية، خصوصًا محميات مواقع التراث العالمى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادى الحيتان كموقع تراث عالمى نال اشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعى العالمى لعام 2020، والذى يضع موقع وادى الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمى الجيولوجى و الذى يشتهر بحفريات الحيتان التى يبلغ عمرها 40 مليون عام.

ولفتت إلى أن وادى الحيتان يعد أيقونه تعكس تغير الحياه على وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش على اليابسه إلى الانتقال إلى البحر، بالإضافة إلى كذلك فقد ساهم موقع وادى الحيتان فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلى 10 ىلاف فرصة علاوة على مساهمته فى تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زيادة 300% ما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا فى إنعاش السياحة الداخلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دير سانت كاترين فى محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كموقع تراث ثقافى عالمى لليونيسكو به أقدم الأديرة المأهولة فى العالم الذى يراعى الحفاظ على قدسية وأثرية والطبيعة الفريدة للمنطقة فى كل أعمال التطوير.

يذكر أن العالم يحتفل يوم 18 إبريل من كل عام باليوم العالمى للتراث، وهو اليوم الذى تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنسانى والمواقع التراثية فى جميع دول العالم من خلال إعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التى تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية، وتتضمن التصنيفات التراثية، نوعان وهما التراث طبيعى، ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية والتراث الثقافى ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.