صور.. القاهرة تستقبل 8 حاويات مواد غذائية لتوزيعها على 12 ألف أسرة

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر، والمكونة من 8 حاويات محملة بـ 144 طن مواد غذائية، و15 طن دجاج مجمد ليتم توزيعها على 12 ألف أسرة مستحقة للدعم من الأسر الأولى بالرعاية.





جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بالاسمرات ومنشأة ناصر وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة زينب وعزبة خيرالله وعزبة أبو قرن خلال شهر رمضان المعظم.. فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تتم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأكد محافظ القاهرة أن القافلة تأتى استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة، والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. وأشاد عبدالعال بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكل القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم لجهود المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التى تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

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