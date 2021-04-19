«لا للمخدرات».. القوى العاملة بسوهاج تنظم 31 ندوة توعوية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للسكان، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى 31 ندوة توعوية تحت شعار: "لا للمخدرات".





أقيمت الندوة الختامية بمركز التدريب المهنى بسوهاج، وشاركت فيها جميع الإدارات ومكاتب العمل، بهدف إلقاء الضوء على ظاهرة الإدمان وتعاطى المخدرات بأشكالها المختلفة، بحضور الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، والعميد أحمد المشنب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والدكتور أكرم الصاوى مدير مستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، وحمدى النادى نائب رئيس فرع المجلس القومى للسكان، والشيخ اسماعيل من علماء الأوقاف بسوهاج، والقمص دانيال أيوب ممثلا عن الكنيسة.

وقال مدير المديرية: "الندوات لاقت تجاوبًا وترحيبًا من الحضور لبيان الأثر السيئ لتعاطى المخدرات بكل أشكالها على الإنتاج وعلى ارتفاع معدلات الجريمة وعلى الصحة وعلى الأسرة والمجتمع، وأسفرت عدد من التوصيات منها: الأثر السيئ لإدمان المخدرات على القدرة على العمل والإنتاج وعلى فرص التشغيل والتدريب، وتعاطى المواد المسكرة والمخدرة أثناء العمل من مبررات إنهاء عقد العمل وفقد العامل لوظيفته طبقا للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003".

كما أوصت بخطورة تعاطى المخدرات على الفرد والمجتمع وتأثيرها على منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع، ودور الأسرة باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء عن طريق الاكتشاف المبكر للإدمان، وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل (السائقين - العمال فى خطوط الإنتاج - الطلبة.. الخ).

وأكدت حرمة كل أنواع المخدرات فى الإسلام، وفى كل الشرائع السماوية لما فيها من ضرر وإفساد للصحة والمجتمع، وضرورة تكاتف كل الجهات المعنية للتصدى لهذه الظاهرة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.