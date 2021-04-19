جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020 -2021، إذ تم توريد 3.292 طن و973 كيلو، من القمح حتى اليوم الإثنين، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، مؤكدا استمرار اعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.





ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كل المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالى، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزاله كل المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 3.292 طن قمح لشون وزارة التموين فى المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.