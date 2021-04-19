مجلس الشيوخ يقف دقيقةً حدادًا على أرواح شهداء حادث قطار_طوخ

وقف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دقيقةَ حدادٍا، لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ - خلال الجلسة العامة اليوم - عن خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر وأسر ضحايا الحادث.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مستهل أعمال الجلسة العامة: "تلقينا أمس ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة والذي خرج عن القضبان مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين ، وإننا إذ نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر وأسر الضحايا ، فإننا ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه".