نقل النواب تزور مصابي حادث قطار طوخ وتطالب بمحاسبة المسئولين عنه

قام وفد اللجنة البرلمانية المصغرة والمشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائبين خالد عبد المولى، وأيمن عتمان بزيارة مصابي حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 "المنصورة - القاهرة" بمستشفى بنها والبالغ عددهم 27 مصابا ومستشفى التأمين الصحي والبالغ عددهم 22 مصابا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال النائب خالد عبد المولى، إن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا للجنة النقل والمواصلات بالمجلس عقب عودتها، بعد أن قامت بجمع كافة المعلومات عن الحادث من أرض الواقع، كاشفا أنه تم رفع آخر عربة قطار في ساعة متأخرة من مساء أمس /الأحد/ من على قضبان السكة الحديد لتسيير حركة سير القطارات.

وأشار إلى أن اللجنة التقت نواب القليوبية، وقيادات وزارتي النقل والصحة بالمحافظة لمتابعة الحادث، وتمت متابعة الموقف منذ البداية للوقوف على أسباب الحادث.

وشدد على ضرورة محاسبة المسئولين المتسببين في وقوع الحادث، منوها بأن النيابة العامة تباشر التحقيقات.