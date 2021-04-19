دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة لمقتل نبيل حبشي

/627712/تحيا-مصر-يرصد-التفاصيل-الكاملة-لمقتل-نبيل-حبشي

نعت مطرانية سيناء الشمالية أحد أبنائها “نبيل حبشي”، والذى كان يقطن بمدينة بئر العبد، والذي تم اغتياله على يد الإرهاب الغاشم، بعد أن اختطفته عناصر الإرهاب فى شمال سيناء منذ 5 أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته العناصر الارهابية مؤخرا على منصاتها.

مطرانية شمال سيناء

وقدمت المطرانية العزاء لأسرته وأولاده ومحبي، مؤكدة على ثقتها في قدرة القوات المسلحه وقوات الأمن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسيفى التصدي للعناصر الارهابية ومكافحة الارهاب، مشددة على تماسك ووحدة الشعب المصري بكل اطيافه، معلنة أنه «لا إرهاب ولا تهديد سيؤثر على وحدة شعب شمال سيناء ،ككل الشعب المصرى المتضامن باليد الواحده والإيمان بالله من أجل تجاوز أي محنه لإستمرار عجلة التقدم والتنميه التي يلمسها الجميع».

استمرار الاحتفال بقداس عيد الميلاد

ولفتت المطرانية إلى استمرار الصلوات كالمعتاد كل الايام والمناسبات القادمه والأحتفال بقداس عيد القيامة المجيد ، بتواجد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالي والأباء الكهنة مع الشعب المسيحى داخل المحافظه.

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وعلقت مارينا نبيل نجلة المواطن نبيل حبشي على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أبويا مد إيده وبنا بيتك يا رب.. وانت كنت حنين عليه ومديت إيدك لبويا باكليل الشهادة على اسمك يا رب".

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نبيل حبشي، الذى اختطفته عناصر إرهابية بشمال سيناء منذ 5 أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر، اليوم.

وتجدر الاشارة إلى ان وزارة الداخلية تمكنت من تحديد اثنين من العناصر الإرهابية اللذين ثبت تورطهم فى مقتل المواطن نبيل حبشي،وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، حركي عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولي الإعداد والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، والثاني هو الإرهابي يوسف ابراهيم سليم، اسم حركي ابومحمد، المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي. وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطا الله سلامة عودة وأحمد كمال محمد شحاته وخالد محمد سليم حسين.