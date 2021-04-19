/627723/حسام-البدري-في-العزل-بعد-إصابة-نجلتة-بفيروس-كورونا

أصيبت نجلة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للإصابة بفيروس كورونا اليوم الأثنين، وذلك بعد عودتها إلي القاهرة قادمة من كندا خلال الأيام الماضية للتواجد من أجل قضاء أجازة قصيرة.

وكان شادي الجيلاني المنسق العام لمنتخب مصر أعلن إصابة نجلة البدري بفيروس كورونا. وسيدخل مدرب منتخب مصر إلي العزل الصحي بسبب مخالتطة لنجلتة خلال الأيام الماضية، والكشف عن فيروس كورونا له.

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