جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميدانى والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحى، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، إذ تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومخازن الأدوية، وغرف العزل والعناية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن وجدى مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة. كما التقى بالطاقم الطبى من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ونقل لهم تحيات وشكر محافظ المنيا، على ما يبذلوه من جهد، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم للفريق الطبى بالمستشفى، واستجاب لعدد من الحالات خلال تفقده المستشفى، موجها وكيل وزارة الصحة ومدير عام الطوارئ بالمديرية بسرعة التنسيق وحل كل المشاكل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. نائب محافظ المنيا يتابع توافر المستلزمات الطبية بالمستشفى العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.