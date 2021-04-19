شيخ الأزهر يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسر ضحايا قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين فى الأزهر، اليوم الإثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى فى حادث قطار طوخ، الذى وقع أمس الأحد جراء خروج قطار 949 القاهرة - المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.





وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أمس بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصرى وأهالى ضحايا حادث القطار، وقال فى تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعى التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزى نفسى والشعب المصرى وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل». وأعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة فى خدمة مصابى حادث القطار، من خلال جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر لاستقبال المصابين، وجاهزية الأطقم الطبية المتخصصة فى مجالات طب الطوارئ.

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