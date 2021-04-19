بعد حادث طوخ.. تشريعية النواب ترجئ مناقشة قانون تنظيم السفر لإعادة الصياغة

جدة - نرمين السيد - أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع قانون بتعديل تنظيم السفر بالسكة الحديد، استجابة لطلب ممثل الحكومة لإعادة الصياغة، ونظرًا للظروف التى تشهدها البلاد عقب حادث قطار أمس بالقليوبية.





ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التى من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرر من القانون المشار إليه، وهى قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكل درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة. وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

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