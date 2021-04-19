بعد استشهاد نبيل حبشى.. الجماعات الإرهابية ترد على الحقائق بالتخريب والعنف

جدة - نرمين السيد - عمليات إرهابية نفذتها الجماعات المتطرفة ضد المواطنين الأبرياء وقوات الجيش والشرطة، فى محاولة منها للنيل من الدولة، إلا أن هذه العمليات لم تزد المصريون إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب.

وأصابت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" والتى عرضت السبت الماضى، الجماعات الإرهابية بحالة من الجنون، لا سيما وأن الحلقة فضحت بالدليل كل ما كانت تقوم به الجماعات الإرهابية فى اعتصام رابعة.

كما أوضحت الحلقة فض الاعتصام بطريقة سلمية، بعد إطلاق عدد من النداءات لإخلاء الميدان وعمل ممرات آمنة لمرور المواطنين، إلا أن أول رصاصة ضربت من جانب المتواجدين فى الاعتصام.

أمس الأحد استشهد نبيل حبشى سلامة، على أيدى عناصر إرهابية بشمال سيناء، كانت اختطفته منذ خمسة أشهر، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الابن والخادم الأمين، وأكدت وقوفها متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية فى دحض أعمال الإرهاب البغيضة، التى ستزيدنا عزمًا واصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية.

متابعة: "فى ذلك نحيى أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية".

خلية أرض اللواء

فى 2017، أسفرت عملية إرهابية عن استشهاد 18 شرطيا جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وجاءت العملية الإرهابية ردًا على ضبط خلية أرض اللواء الإرهابية بمنطقة العجوزة بالجيزة.

واختار الإرهاب مكانًا جديدًا لم يشهد عمليات إرهابية من قبل، واستهدف الإرهابيين سيارات الإسعاف المتجهة إلى موقع الحادث، واشتبهت قوات الكمين الشرطى، فى السيارة بعد محاولتها اقتحام خط سيرهم.

مسجد الروضة

استهدف إرهابيون مسجد الروضة فى سيناء، وراح على إثره 305 قتيلا، و128 مصابا، وجاء الهجوم الإرهابى بعد النجاحات التى حققتها القوات المسلحة المصرية فى تعقب الجماعات الإرهابية وتوجيه ضربات موجعها لها.

ردت القوات الجوية، على الهجوم، بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابى وقتل من بداخلهم فى محيط منطقة الحدث، فضلاً عن استهداف عدد من البؤر الإرهابية التى تحتوى على أسلحة وذخائر العناصر التكفيرية.

استهداف الكنائس وأقسام الشرطة عقب ثورة 30 يونيو

عملت الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية على استهداف الكنائس وأقسام الشرطة، عقب ثورة 30 يونيو، كرد فعل منهم على نجاح الثورة واقتلاع الشعب المصرى لهم من على كرسى الحكم.

وضرب الشعب المصرى أروع الأمثلة فى الالتحام والتعاون مع الجيش والشرطة فى التصدى للهجمات الإرهابية.

كما أن الجماعة بجانب العمليات الإرهابية كانت تبث شائعاتها وأكاذيبها، للنيل من إنجازات الدولة المصرية، منها كذبة "السجادة الحمراء" التى سارت عليها سيارة الرئيس أثناء افتتاحه أحد المشروعات، وكانت أولى الكذبات المغرضة والمحرضة على الدولة بهاشتاج أطلقته جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 2016، وذلك بعدما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحدا من أضخم المشروعات السكنية لمحدودى الدخل فى مدينة 6 أكتوبر.

وكان الإعلان وقتها عن إنشاء ربع مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، كاملة التشطيب، على مساحة 220 فدانا، كجزء من مشروع المليون وحدة سكنية الذى أعلن عنه الرئيس فى بداية توليه مقاليد الحكم فى البلاد، ولكن الكتائب الإخوانية وقتها تركت الموضوع برمته وركزوا على السجادة الحمراء وأكدوا أن تكلفتها 5 ملايين جنيه، ولم يذكروا الحسنات التى ستحدث بعد تسكين الشباب والأسر داخل هذه الشقق التى كانت بمقدم 5 آلاف جنيه ومساحتها حوالى 90 مترا.

ورغم نفى الشائعة وتأكيدات المصادر بأن هذه السجادة يعاد تدويرها كل فترة ولا تكلف الدولة الكثير من الأموال إلا أن الكتائب الإخوانية استمرت فى إطلاق أكاذيبها فى محاولة للتغطية على إنجازات المشروع.

فى مايو عام 2017، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا، وردت جماعة الإخوان بعدها بعملية إرهابية فى سيناء، أدت إلى استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة، وذلك فى هجوم على نقطة تفتيش فى مدينة رفح محافظة شمال سيناء.

وفى يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 افتتح الرئيس السيسى، عددا من المشروعات فى مجالات مختلفة بمحافظة دمياط، من بينها وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط، والمستشفى العسكرى فى دمياط الجديدة، ومستشفى الطوارئ بكفر سعد، والمرحلة الأولى لمشروع إسكان دار مصر للإسكان المتوسط، لترد الجماعة الإرهابية بعدها بعملية قذرة باعتراض حافلة تقل مسيحيين لزيارة دير القديس الأنبا صموئيل بالمنيا، وراح ضحيته العملية الإرهابية 26 مسيحيا بينهم أطفال.

ذكرى حادث دير الأنبا صموئيل1

من ضمن الأكاذيب أيضا، أنه أثناء تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية والتى أبهرت العالم بأسره، قامت القنوات الفضائية الإخوانية بنشر الأكاذيب والشائعات والتركيز على قضايا فرعية وتركوا إشادة العالم بهذه البطولة الناجحة تنظيميا وجماهيريا، ليخرجوا بعدها بتنفيذ عملية إرهابية بمحيط معهد الأورام، وهو الحادث الذى أحزن المصريين وعكر عليهم فرحتهم.

انفجار معهد الأورام

ومن نجاحات الدولة المصرية التى ردت عليها "الإرهابية" بأكاذيب وافتراءات، عندما افتتح الرئيس السيسى عددا من الأنفاق أسفل قناة السويس متمثلة فى نفقين بالإسماعيلية ونفقين فى بورسعيد، وردت جماعة الإخوان الإرهابية، بترديد شائعات عبر قنواتها فى الخارج أن تلك الأنفاق ليست لها قيمة وهدفها بعد سيناء وعزلها عن مصر وأطلقوا عليها كما زعموا "صفقة القرن" وهو ما تم نفيه على أرض الواقع بكم المشروعات القومية التى دشنت بسواعد المصريين لتنمية هذا الجزء العزيز من وطننا الغالى.

كما قامت جماعة الإخوان الإرهابية بترويج شائعات حول أن العاصمة الإدارية تكلفت مليارات وتحديدا بعد افتتاح الرئيس السيسى، لمسجد الفتاح العليم وكنيسة فى العاصمة الإدارية، واعتبروا ذلك أنه ليس فيه أى مكاسب ولكن الهدف منها هو عزل القيادة السياسية عن الشعب المصرى وإقامة مجتمع آخر من الأغنياء وإبعادهم عن المجتمع المصرى وهو أمر مناف للمنطق والواقع.

وقال منير أديب الخبير فى شئون الحركات المتطرفة، إن جماعة الإخوان الإرهابية، افتقدت أي دور لها فى الحياة وفقدت مصداقيتها.

وأضاف أديب، أن الجماعة الإرهابية فقدت مصداقيتها والشعب ثار عليهم فى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التى نتج عنها نظام سياسى قوى ياخذ البلاد إلى الأمام بالإنجازات المتتالية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ووضح ذلك مؤخرا فى مسلسل "الاختيار 2" وتحديدا فى الحلقة الخامسة التي كشفت فضائح الإخوان وفض اعتصام رابعة بطريقة سلمية، وهذا على عكس ما كانت تروج له الجماعة الإرهابية وآلتها الإعلامية الكاذبة على مدار 7 سنوات لتشكيل وجهة نظر غير صحيحة ومضللة من خلال توجيه رسالة كاذبة للإعلام الدولى والمحلى وللأسف طيلة الـ7 سنوات تأثر البعض بهم، لكن الدولة واجهت تلك الأكاذيب وإرهاب الجماعة الإخوانية بالفن والثقافة، سواء كان بمسلسل الاختيار 1 و2 وغيرها، ونشر الحقائق كاملة فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة وكم الأسلحة داخله، لهذا فوجئنا بتنظيم داعش الإرهابى يبث تسجيل مرئى سماه "صناع الملاحم 2" قاموا فيه بقتل نبيل حبشى، ردا على مسلسل الاختيار 2.

وهذا يدل على إرهاب هؤلاء ويدل على أن كل ما أذيع فى "الاختيار "2 صحيح وهذه هى طريقة الإخوان.