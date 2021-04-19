صعب نقبله.. مستقبل وطن يرفض مشروع قانون التعليم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.

وأضاف الخولى موجها حديثه لوزير التعليم طارق شوقى: "كلنا معك ونقدر الجهد الذى تقوم به، وعارفين الصعوبات والمشكلات التى تواجهكم".

وتابع: "حضرتك بتربى جيل جديد، وهو هيطلع متربى على إنه مفيش دروس خصوصية، ولكن الوقت الحالى كلنا عارفين إن ثانوية عامة يعنى دروس خصوصية للأسف، رغم رفضنا جميعا لها".