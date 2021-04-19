وزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة و هيروشيما...

شهد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية الدولية، وهيروشيما اليابانية، بحضور السيد/ ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة بمقر الوزارة

وفى كلمته، أكد الوزير أن هذه الاتفاقية تأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، و فى إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التى ترتكز على التوسع فى التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبرتها فى إنشاء جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتوفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أحد أهدافها وهو وضع مصر على الخريطة العالمية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى

كما أكد د. خالد عبد الغفار حرص مصر على التعاون مع اليابان كنموذج يحتذى به فى مجال التعليم، ويأتى ذلك على رأس أولويات اتفاقيات التعاون التى سعت الوزارة لاتمامها، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان فى كافة المجالات ومنها: المجالات التعليمية والبحثية، لافتًا إلى حجم التعاون الكبير بين البلدين والتجارب الناجحة ومنها: الجامعة المصرية اليابانية " E.JUST"، والمبادرة المصرية اليابانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتعاون فى مجال تبادل الطلاب والبعثات.

وأضاف الوزير أن اختيار جامعة هيروشيما يرجع إلى المستوى التعليمى المتميز لها، خاصة فى مجالات الهندسة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، والتربية والتعليم.

وأشاد د.عبد الغفار بالجهد الكبير الذى تم بذله من الطرفين المصرى واليابانى خلال السنوات الماضية لاتمام هذه الاتفاقية، رغم ظروف جائحة كورونا مقدما الشكر للبروفيسور/ أوتشى ميتسو رئيس جامعة هيروشيما الذى ساهم بخبرته العملية الكبيرة فى تنفيذ الاتفاقية، وكذلك للسفارة المصرية والملحقية الثقافية المصرية باليابان، والسفارة اليابانية بالقاهرة لدورها فى تذليل العقبات والتحديات التى واجهت الاتفاقية بسبب الجائحة .

ومن جانبه، أشاد البروفيسور/ ميتشو بهذه الاتفاقية، والتى تسمح بنقل الخبرة الأكاديمية والعلمية بجامعته لجامعة الجلالة، مشيرًا إلى أن جامعة هيروشيما واحدة من أهم الجامعات اليابانية، ولها موقع متميز فى التصنيفات العالمية، فضلاً عن نجاح تجربة التعاون السابقة للجامعة مع جامعة القاهرة، مؤكدًا أن اتفاقية اليوم تمثل خطوة إضافية فى تقوية دور الجامعة فى التعاون الأكاديمى مع الجامعات المصرية، مشيدًا بحجم الانجاز الذى حققته مصر فى إنشاء الجامعات الدولية الجديدة ومنها جامعة الجلالة، والذى لمسه خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين.

وفى كلمته، أكد د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة أن هذه الاتفاقية هى نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى للاستفادة من الخبرة اليابانية فى تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من منظومة الجامعات الدولية التى تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى دول العالم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول فى أداء العملية التعليمية داخل الجامعة، باستضافة الأساتذة والخبراء اليابانين للتدريس سواء بالحضور أو بنظام التعليم عن بعد، مضيفاً تطلع الجامعة لاستكمال تنفيذ مركز تعليم اللغة اليابانية، وعقد مزيد من اتفاقيات التعاون الثقافى والعلمى، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الطرفين

ومن جانبه، أعرب السيد/ نوكى سفير اليابان بالقاهرة عن سعادته بهذه الخطوة التى تمثل إضافة فى تاريخ التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يسهم بشكل كبير فى تفعيل التعاون بين الجامعتين، والتغلب على ظروف جائحة كورونا، معرباً عن امتنانه العميق للسيد للوزير لدعمه تعزيز العلاقات بين مصر واليابان.

وتنص الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة. وأن يتولى "العمداء الفنيين" للكليات والذين تقوم جامعة هيروشيما باختيارهم بمهمة تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، وكذلك تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية

كما تنص الاتفاقية أيضًا على التعاون بين الطرفين فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية فى مجالات طب الأسنان، والهندسة، والتعليم، بالإضافة إلى تقديم درجات علمية مزدوجة فيها.

وقع الاتفاقية عن الجانب اليابانى البروفيسور/ ميتسو أوتشى رئيس جامعة الجلالة عبر الفيديو كونفرانس، وعن الجانب المصرى د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.

حضر التوقيع د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون التعليم العالى، د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، د. عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وعبر الفيديو كونفرانس السيد/ أيمن كامل سفير مصر فى اليابان، د.هانى الشيمى المستشار الثقافى المصرى، د.هانم احمد الملحق الثقافى المصرى باليابان.