/627732/انتخابات-الرئاسة-السورية-ننشر-أسماء-المتقدمين-بطلبات-الترشح-والتفاصيل-الكاملة

ما زال الوضع السوري يثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، في مصر والوطن العربي بأكمله.

فيما أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، عن اثنين من الذين تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 26 من الشهر المقبل.

أسماء المرشحين للانتخابات السورية

وأعلن صباغ في جلسة عقدها المجلس اليوم، إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبي ترشح من كل من عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح.

وكل الذين يعلن عنهم صباغ، لا يُصنفون على أنهم مرشحين بشكل قانوني، بل هم متقدمين بطلبات الترشح.

وفي نهاية مهلة التقدم بالطلبات، والتي تعتبر عشرة أيام بدءا من اليوم، يجتمع المجلس ليمنح تأييده لعدد من المتقدمين بطلبات الترشح.

وعندما يحصل أي منهم على تأييد 35 عضوا يصبح حسب الدستور "مرشحا لانتخابات الرئاسة".

شروط يجب توافرها في المرشح للانتخابات السورية

حسب الشروط التي يفرض الدستور توافرها في المرشح، إضافة إلى شرط الحصول على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب فإن عدد المرشحين الكلي لا يمكن أن يتجاوز 3 مرشحين، إذ أن كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، في المجلس تعادل 167 نائبا.

وهؤلاء لن يؤيدوا إلا مرشح الحزب، الرئيس الحالي بشار الأسد كما هو متوقع، أما المستقلون فعددهم 70، وهؤلاء لا يمكنهم أن يؤيدوا سوى مرشحين اثنين.

انتخابات الرئاسة السورية

وكان قد أعلن البرلمان السوري، إن انتخابات الرئاسة ستُجرى في 26 مايو المقبل، وهي الثانية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2011.

وسيُفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاثنين ولمدة 10 أيام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وستتولى المحكمة الدستورية العليا في سوريا استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية.

ويفتح باب التصويت في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 20 مايو، على أن تنطلق داخليا بعد 6 أيام.

بشار الأسد ورئاسته

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة.

ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000، بعد والده الراحل حافظ الأسد الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود.