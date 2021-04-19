حماة الوطن يختار حاتم حشمت رئيسًا للهيئة البرلمانية خلفًا للراحل فاروق مجاهد «صور»

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اختار حزب حماة الوطن، النائب حاتم حشمت، رئيسًا للهيئة البرلمانية، خلفا للراحل النائب فاروق مجاهد، الذى وافته المنية منذ أيام، وتم إخطار رئاسة المجلس بذلك.

حماة الوطن يختار النائب حاتم حشمت رئيسًا للهيئة البرلمانية

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد ناقش اليوم، قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحضور وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، حيث أنتهى المجلس إلى رفض القانون.

رفض لجنة التعليم بالشيوخ للقانون

وكان التقرير الذى أعدته لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد أكد أنه بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون يمثل عبء علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه شبهات عدم دستورية، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.