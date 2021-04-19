عيد القيامة بدون حضور شعبى فى طما

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا إسحق، أسقف طما، أن يشارك شعب الإيبراشية بالحضور عن طريق الحجز المسبق للمناسبات الخاصة بجمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام وخميس العهد، مرة واحدة لكل شخص مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





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