مصر أرض الصالحين.. سر تسمية «نفيسة العلم» رضى الله عنها

وقال جمعة إن السيدة نفيسة رضى الله عنها هى بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن على أبى طالب كرم الله وجهه، وهى ولدت عام 145 للهجرة أى أكبر من الإمام الشافعى بـ 5 سنوات، وكانت ولادتها فى المدينة المنورة، وسميت نفيسة من النفاسة أى المعدن الطيب الغالى نادر الوجود.
وأضاف مفتى الجمهورية السابق أن والد السيدة نفيسة رضى الله عنها كان أمير المدينة المنورة، وتربت وترعرعت السيدة نفيسة فى المسجد النبوى الشريف، وهى قدما نموذجا صالحا للشخصية المسلمة التى قدمها الإسلام للعالمين، وتزوجت اسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على أبى طالب كرم الله وجهه.
وجاءت السيدة نفيسة إلى مصر عام 193 هجرية ومكثت بها 15 عاما، وعرفت بين أهل مصر باستجابة الدعاء والتواضع الشديد والمحبة الكثيرة لكل الناس.
وعن لقبها "نفيسة العلم"، قال الدكتور على جمعة إن هذا اللقب أطلق عليها بعدما التقى بها الإمام الشافعى الذى ملء علمه الأرض ورغم ذلك تعلم منها الكثير وأثنى على علمها وأشاد بها كثيرا.
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