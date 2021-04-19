«الأعلى الإعلام» يقيم احتفالا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع غدا

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان اليوم الإثنين، الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس. كما يلتقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتيه، وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة «فرانس 24» التابعة للتلفزيون الفرنسى. وأهاب المجلس بكل الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كل الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

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