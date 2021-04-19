إنفوجراف.. تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - يبحث الكثير من أصحاب الشركات عن خطوات تقديم الإقرار الضريبى لعام 2021 قبل انتهاء المهلة المحددة.



جدة - نرمين السيد - يبحث الكثير من أصحاب الشركات عن خطوات تقديم الإقرار الضريبى لعام 2021 قبل انتهاء المهلة المحددة. والإنفوجراف التالى يوضح خطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا لعام 2021.





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