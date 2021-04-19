حامل المسك.. أسامة الأزهرى: لمصر فى الملأ الأعلى منزلة ومكانة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأزهرى، خلال حديثه فى برنامج "حامل المسك" المذاع عبر موجات الراديو 9090، أن الله عز وجل ربط سيدنا يوسف، بمصر ربطًا محكمًا، وحمله إلى مصر، وجعل كل العلوم والمواهب على قلبه مسوقة من أجل إصلاح مصر وإنقاذها من الشدة.

وأشار أسامة الأزهرى، إلى أن مصر ارتبطت كذلك بـ الوحى الشريف، والأنباء، بدءًا من سيدنا إدريس عليه السلام، ومرورًا بسيدنا إبراهيم، وحتى النبى محمد، عليه الصلاة والسلام.

ولفت الأزهرى إلى مكانة مصر فى القرآن الكريم، وذكرها فى مواضع كثيرة، ليس هذا فحسب، بل إن القرآن تناول الكثير من القصص على أرض مصر، مثل سورة يوسف، والأعراف، والشعراء، مؤكدًا: "الوحى رصد ما جرى فى مصر من أحداث.. ولمصر فى الملأ الأعلى منزلة ومكانة".