جدة - نرمين السيد - وأضاف الأزهرى، خلال حديثه فى برنامج "حامل المسك" المذاع عبر موجات الراديو 9090، أن الله عز وجل ربط سيدنا يوسف، بمصر ربطًا محكمًا، وحمله إلى مصر، وجعل كل العلوم والمواهب على قلبه مسوقة من أجل إصلاح مصر وإنقاذها من الشدة.
وأشار أسامة الأزهرى، إلى أن مصر ارتبطت كذلك بـ الوحى الشريف، والأنباء، بدءًا من سيدنا إدريس عليه السلام، ومرورًا بسيدنا إبراهيم، وحتى النبى محمد، عليه الصلاة والسلام.
ولفت الأزهرى إلى مكانة مصر فى القرآن الكريم، وذكرها فى مواضع كثيرة، ليس هذا فحسب، بل إن القرآن تناول الكثير من القصص على أرض مصر، مثل سورة يوسف، والأعراف، والشعراء، مؤكدًا: "الوحى رصد ما جرى فى مصر من أحداث.. ولمصر فى الملأ الأعلى منزلة ومكانة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حامل المسك.. أسامة الأزهرى: لمصر فى الملأ الأعلى منزلة ومكانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.