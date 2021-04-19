لجنة النقل بالنواب فى حالة انعقاد دائم لبحث تفاصيل حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تقرير اللجنة المصغرة التى تم تشكيلها للتواجد فى مكان حادث قطار طوخ، وكذلك تنتظر المعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث الذى وقع أمس بسبب انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة – القاهرة.





وأضاف قرقر فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللجنة فى انعقاد دائم، وعلى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة آثار الحادث والوقوف على أسبابه والاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير كافة أشكال الدعم لهم. وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد موقفها عقب الاضطلاع على كافة التفاصيل من الجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيقات التى تجريها الجهات المعنية، وأنه سيكون هناك مسائلة ومحاسبة للمقصرين. كانت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أعلنت عقب وقوع الحادث، تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولى، والنائب أيمن عتمان، للتوجه لمكان الحادث لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة - القاهرة.

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