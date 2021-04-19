إنفوجراف.. مواعيد فتح وغلق المحال التجارية فى الصيف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وحددت المحافظة مواعيد فتح وغلق المحال صيف كالتالى: - المحال والمولات التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساء عدا الخميس، والجمعة وأيام الإجازات تغلق 12 منتصف الليل. - المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية من 5 صباحا حتى 1 صباحا. - استمرار خدمة "التيك أواى" على مدار 24 ساعة. ـ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 7 مساء، عدا الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين. ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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