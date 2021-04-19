الأعلى للإعلام: تسليم تراخيص القنوات والمواقع التي وفَّقت أوضاعها.. غدًا

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا، احتفالًا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفَّقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

ووجه المجلس، الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون المُشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذا له، لاستلام التراخيص الجديدة.

وبحسب بيان صدر عن المجلس، اليوم /الاثنين/، يلتقي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه لتسليمه الترخيص الخاص بقناة "فرانس ٢٤" التابعة للتليفزيون الفرنسي.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن، سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك، علمًا بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المُخوَّلة له قانونًا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.