سلبية مسحة محمد الشناوي

تعافى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما تحولت عينة الحارس إلى سلبية في الساعات الماضية بعد ظهور نتيجة المسحة صباح اليوم الإثنين.
وقال محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» إن عينة محمد الشناوي تحولت إلى سلبية مشيرًا إلى أنه تواصل مع الحارس من أجل الإطمئنان عليه.
وتابع شوقي أن الشناوي سينظم في تدريبات الأهلي في الفترة المقبلة بعدما أثبتت العينة التي خضع لها إلى تعافي الحارس الدولي من فيروس كورونا.
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