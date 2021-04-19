الأرصاد: طقس الغد.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس غدالثلاثاء نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبا ) على فترات متقطعة، مطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء جنوب البلاد وسلاسل جبال البحرالأحمر (30 %تقريبا)على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية

إلى شمالية غربية.