الجهاز الفنى لمنتخب مصر يمنح شارة قيادة الفراعنة لـ محمد صلاح

قرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح، وجاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح فى الأقدمية والذين دعموا هذه الخطوة.
ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة، ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم 2022.
وكان عمرو السولية لاعب وسط الأهلي هو كابتن المنتخب الوطني طبقاً للمباريات الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ويعقبه أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح على الترتيب، وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا، في ارتداء شارة القيادة.
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