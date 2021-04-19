رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الطبية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع المجموعة الطبية، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال في سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجاري 2021.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التى تقوم بها كل من اللجنة العليا ولجنة الاستغاثات الطبية فى التعامل مع استغاثات المواطنين، والمساعدة مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، موجها الشكر لهم وللوزارات والجهات المعنية، ومشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.