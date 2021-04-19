موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021.. وعودة الطيران بين مصر والسعودية

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يبحث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد عود الرحلات الجوية ورحلات الطيران السعودي الدولي.

ويترقب الجميع أخبار عودة رحلات الطيران إلى السعودية، خاصة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

الخطوط الجوية السعودية: جهزتوا الشنط؟

وأحدثت شركة الخطوط الجوية السعودية حالة من التفاعل، بعد تغريدة أثارت تساؤلات سعوديين حول مدى قرب موعد عودة الرحلات الدولية والسفر إلى خارج المملكة، وذلك في ظل حظر فرضته المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتبت الخطوط الجوية السعودية، في حسابها عبر تويتر، قائلة: جهزتوا الشنط؟

مد موعد رفع تعليق السفر للمواطنين

وكانت السلطات السعودية قد مدت موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى 17 مايو المقبل.

إصابات كورونا في السعودية

وحتى السبت، كان لدى المملكة العربية السعودية 404 آلاف و54 إصابة، والوفيات 6810 حالة منذ بدء جائحة كورونا.

الخطوط السعودية جاهزة للتشغيل الكامل للرحلات

وقال مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال، خالد بن عبد القادر طاش، إن الخطوط السعودية جاهزة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، في تاريخ 17 مايو 2021، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق.

رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي

وأوضح المسؤول أن التغريدة التي نشرتها الشركة تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة، إلى تاريخ 2021/05/17.

اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط السعودية عن اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة فيروس كورونا.

موعد فتح الطيران السعودي الجديد

في غضون ذلك، فأنه من المتوقع استئناف حركة الطيران بين مصر والسعودية في نفس موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 الذي تم الإعلان عنه في 17 مايو القادم، حيث أنه تم توقف حركة الطيران في فبراير السابق بسبب انتشار الموجة الثانية من كورونا وظهور السلالة الجديدة المتحورة الأكثر شراسة والأسرع انتشارا بين المواطنين بمختلف دول العالم .

وكانت السلطات السعودية قد مدت موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى 17 مايو المقبل.

اشتراطات رحلات الحج والعمرة الجديدة 2021

ومن جانبها فقد ضعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية العديد من الاشتراطات الحديثة من أجل منح تصاريح الحج والعمرة للمقيمين في الأراضي السعودية وذلك عن طريق تطبيق "اعتمرنا" وإثبات الحالة الصحية عن طريق تطبيق "توكلنا" على الهاتف المحمول.

وأبرز هذه الاشتراطات، هي أن يمنح التصريح لمن هم أكبر من 18 سنة وأقل من 70 سنة حتى لو تم تطعيمهم بلقاح الفيروس، وذلك للتأكد من قدرته على مشقة الحج والاعتمار دون إصابته بالوباء لأن الأطفال دون 18 وكبار السن أكبر من 70 سنة أكثر الفئات تعرضا للإصابة.