/627733/رئيس-خارجية-الشيوخ-الولاد-راضعين-الدرس-الخصوصي-لكن-السيستيم الجديد-هيغير-الوضع

رفض عضو مجلس الشيوخ، عبد الحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ، مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، والذي يقضي بتحويل الثانوية العامة لثلاث سنوات تراكمية مع منح فرص للتحسين.

عبدالحي عبيد: تطبيق مشروع القانون صعب جدًا

وقال عبد الحي عبيد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة:” إن تطبيق مشروع القانون حاليًا صعب جدًا، داعيا لاستكمال منظومة التطوير التي بدأت بسنوات رياض الأطفال”.

عبدالحي عبيد: نعبر عن رأى أولياء الأمور

وأضاف عبد الحي عبيد، رئيس لجنة خارجية الشيوخ:" نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور الذين انتخبونا وأتوا بنا لهذا المكان نحن مع تخوفاتهم، خاصة مع وجود مشاكل حدثت في امتحانات أول وثانية ثانوي ونجح بعضهم دون تأدية الامتحان”.

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وتساءل عبد الحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كيف نخفف العبء عن الناس وعندي ثلاث سنوات فيها امتحانات"، مضيفا "الولاد راضعين الدرس الخصوصي لكن السيستيم اللي طالع جديد ده هيغير الوضع".

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روحضحايا الحادث

هذا ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، دقيقة حداد على روح ضحايا حادث طوخ، الذين وافتهم المنية أمس، حيث توفى 11 شخص وإصابة 98 شخص.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مستهل كلمته:” تلقينا أمس ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة، والذي خرج عن القضبان مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، يناقش خلال جلسته العامة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، باقى مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 198.

كما وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربيةوالتعليم عتابا لأعضاء لجنة التعليم بعد رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، لافتنا إلى ان القانون قدم لإعلام فى وقت حرج .