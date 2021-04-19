/627736/مراسل-اون-سبورت--لاعيبة-الأهلي-صلت-التراويح-وفي-الزمالك-ولا-اكنهم-في-رمضان-عرفتوا-كسب-ليه

حقق النادي الأهلي الفوز امس علي غريمه التقليدي الزمالك المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

فيما كتب مراسل قناة أون تايم سبورت عبر حسابة الشخصي” فيس بوك” :”تفاصيل صغيرة تصنع الفارق”.

أمبارح اول ماكل لاعيبة الأهلي وصلوا الأستاد دخلوا صلوا العشا والتراويح، لعيبة الزمالك السماعات في الودان علي أرض الملعب منهم إللي بيتصور استوري ومنهم إللي بيتكلم في الموبيل مكنش ناقص غير حد يطلع لايف والله.

وتابع:”واحد صحبي معجون بمية الزمالك ومن فطاحل السوشيال ميديا الزملكاوية قالي” بصي يا هيما هنا فاضية مفيش غيري، وهناك مليانة وفي الأخر بيقولوا بيكسبونا ليه؟!!”.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

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الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة : في حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

الجدير بالذكر أنا اخر مواجهات الاهلي كانت في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.

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موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأربعاء.