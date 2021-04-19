عاجل.. شفاء الشناوي من كورونا

أعلن أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن شفاء محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة عن إصابتة وغيابة عن مباراة الفمة التي إقيمت أمس الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

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الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة : في حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

الجدير بالذكر أنا اخر مواجهات الاهلي كانت في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأربعاء.