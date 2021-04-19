/627738/تفصيل-امتحان-أبريل-المجمع-لطلاب-النقل-وامتحانات-الصف-السادس-الابتدائي-الترم-الثاني-2021

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أولياء الأمور عن موعد امتحانات صفوف النقل وخاصة الصف السادس الابتدائي في شهر أبريل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى تنطلق الأسبوع المقبل.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 شهر أبريل

وأوضحت الوزارة، أنه يُعقد يوم الاثنين 26 أبريل 2021، الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائى، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.

أسئلة قصيرة ومن داخل مقرر أبريل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التى ستعقد خلال الشهر الجارى، ونظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك، سيتم مراعاة أن تكون أسئلتها قصيرة ومن داخل مقرر شهر أبريل فقط، موضحة أن مواعيد الامتحانات ستكون صباحية بعيدة عن نهاية اليوم.

مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية، حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار كورونا بصفة خاصة.

حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى

وأوضحت الوزارة، يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب، ولا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس.

على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية، والتنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021

عرض موقع وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس لتشرح نماذج الامتحانات المجمعة والتى تهدف إلي تدريب الطلاب من خلال تلك النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس على طريقة الامتحان متعدد التخصصات، واختارت وزارة التعليم وضع تلك النماذج الاسترشادية الموجودة علي منصة التعليم المصرى بطريقة الاختيار من متعدد.

شائعات لتعطيل الامتحانات في مصر

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حذر فى وقت سابق من وجود شائعات لتعطيل الامتحانات مؤكدًا أن الامتحانات ستكون شهرية وسيتم احتساب متوسط درجات تلك الامتحانات الشهرية لتصبح هي فى النهاية درجة التيرم الثاني.