/627740/مواعيد-مباريات-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

حقق النادي الأهلي الفوز أمس الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة ويستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة امام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. فيما يدخل فريق الأهلي يوم 4/24 يوم السبت مباراته أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. تقام مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء 4/27 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق. القنوات الناقلة مباراة الأهلي القادمة فيما تذاع المباريات علي قنوات أون تايم سبورت. فيما انتصر الشياطين الحمر على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك. تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر. فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي. كأس مصر الجدير بالذكر أنا اخر مواجهات الاهلي كانت في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.

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