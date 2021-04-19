/627741/طريقة-القطايف-في-البيت-اعمليها-بالنوتيلا-والقشطة

تعتبر القطايف من الحلويات المطلوبة بكثافة خلال شهر رمضان المبارك، ويعشقها الجميع في مصر، وتصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

مكونات عجينة القطايف:

كوبان من الدقيق الأبيض. نصف كوب من السميد الناعم. ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج باودر. ثلاثة أكواب من الماء. رشة من البندق المجروش للتزيين.

مكونات كريمة الشوكولاتة:

مئتا غرام من الشوكولاتة. ملعقة صغيرة من العسل. كوب من القشطة. ملعقة صغيرة من الفانيلا.

طريقة التحضير تحضير العجينة:

وضع الطحين مع السميد، البيكنج باودر والماء في وعاء الخلاط الكهربائي، وتشغيله على سرعة متوسطة حتى تتكون عجينة شبه سائلة وناعمة.

ترك العجينة لمدة خمس عشر دقيقة حتى ترتاح قليلاً.

تحضير كريمة الشوكولاتة:

وضع القشطة في قدر سميك القاعدة، ووضع القدر على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن القشطة ولكن دون أن تغلي.

إضافة الشوكولاتة، العسل والفانيلا، وتقليب الخليط على نار هادئة إلى أن تذوب الشوكولاتة تماماً.

عندما تتكون كريمة شوكولاتة ناعمة نرفع الكريمة عن النار، وتركها جانباً حتى تبرد.

تحضير القطايف:

تجهيز صاج أو مقلاة واسعة سميكة القاعدة. تحضير صينية قصيرة الحواف ووضع فيها فوطة مطبخ نظيفة. وضع الصاج أو المقلاة على نار متوسطة حتى تسخن تماماً. سكب كمية من العجينة على الصاج بشكل أقراص وفق الحجم المرغوب به. الانتظار قليلاً حتى تظهر ثقوب على سطح الأقراص ويجف سطحها تماماً. رفع أقراص القطايف بخفة باستعمال ملعقة عريضة ووضعها على الفوطة. ترك الأقراص تبرد تماماً قبل تشكيلها. إمساك قرص القطايف وإغلاق طرفه ليتكون قمع صغير. ملء القمع بكريمة الشوكولاتة وتزيينه بالبندق المجروش.

مقادير عمل القطايف بالنوتيلا:

4 ملاعق كبيرة شيكولاتة نوتيلا مكسرات حسب الرغبة

طريقة تحضير القطايف بالنوتيلا:

شكلي القطايف على شكل أقماع بحيث تكون مفتوحة من جهة ومن الجهة الأخرى مغلقة.

وعلى حسب الرغبة، يمكن القيام بقلي القطايف بالزيت قبل القيام بحشوها بشيكولاتة النوتيلا أو تركها على حالها بشكلها النيء.

قومي بحشو القطايف بشيكولاتة النوتيلا وتزيينها بالمكسرات حسب الرغبة.

ويفضل أن توضع في الثلاجة قبل تقديمها.

طريقة تحضير القطايف بالقشطة:

نخلط النشا على اللبن، ثم نضعهما في إناء على النار، ونضيف السكر والفانيليا أو ماء الزهر ونقلب حتى الحصول على خليط سميك.

ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

نأخذ القطايف ونغلقها من أسفل ثم نحشيها من أعلى بالقشدة، أو نحشي كل وحدات القطايف بالقشدة ونغلق أطرافها.