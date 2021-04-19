/627717/رابط-الاستعلام-عن-فاتورة-التليفون-الأرضي-وآخر-موعد-للسداد-كل-ما-تريد-معرفته

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، البحث عن موعد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام.

وتستطيع حاليًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 من موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن استهلاك شهور يناير وفبراير ومارس 2021.

وأعلنت الشركة عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة بدون دفع غرامة، وكذلك مواعيد تحويل خط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال وكذلك موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة مع فرض غرامة تأخير علي المتأخرين عن السداد.

ماذا يحدث إذا لم تدفع فاتورة التليفون الأرضي؟

ويبدأ إصدار فاتورة التليفون الأرضي 15 إبريل 2021، وشهر سماح للسداد ينتهي في 14 مايو 2021.

ثم بعد ذلك يتم تحويل الخط إلي نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 مايو 2021، وتنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 يونيو 2021.

يرفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 يونيو 2021، ويفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

وننصح قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الرابط الموجود بالاطلاع عن طرق السداد المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات لتجنب الزحام بسبب ظروف كورونا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عن طريق الضغط هــنــــــــــا.

وتستطيع أيضًا الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي بهدف معرفة فاتورة التليفون الأرضي .

وتوجد طرق متعددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة :

مراكز شركة WE السنترالات، وخدمة فورى، خدمة فودافون كاش، خدمة خدماتي، خدمة أمان.

وماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري وCIB .، وخدمة ممكن، وخدمة Bee ، ومكاتب البريد.

والدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .. من خلال الرابط بأعلي، وخدمة سداد، وخدمة مصاري.

فاتورة الأرضي مستحقة عن شهور يناير وفبراير ومارس

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي 2021 والتى تستحق عن شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2021، التى تُعرف باسم فاتورة شهر إبريل وذلك اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021، مع منح الشركة شهر سماح لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021 دون غرامات.