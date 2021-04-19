عاجل.. السيسى يوجه بتمتع حضانات الأطفال بمزايا قانون المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيرى لصندوق تحيا مصر". ووجه السيسى بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التى تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون. كما وجه السيسى بالإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية وبترسيخ الهدف الأساسى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب فى بناء الشخصية لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابى مع المجتمع.

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