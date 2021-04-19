وزير القوى العاملة يوجه برقمنة جميع أعمال الإدارات والمديريات

جاء ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير، أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى هذا الإطار وجه الوزير، رؤساء الإدارات المركزية بعمل خطة عمل للفترة المقبلة تحدد فيها تكليفات وأسماء المكلفين بها، وفق فترة زمنية محددة، لمحاسبة المكلفين عن الأعمال التى توكل لكل منهم وفق الخطة الموضوعة.
وأوضح الوزير، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يتطلب إنهاء الأعمال التى تقوم بها المديريات والإدارات المركزية بالوزارة وفق الشكل الرقمى المخطط له، وفق الفترة الزمنية التى حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية، والتعاون مع الجهة المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وهى وزارة الاتصالات وطلب الدعم اللازم منها فى احتياجات الوزارة ومتطلباتها.
وشدد على تفعيل القرار الذى أوكل للإدارات المركزية الإشراف الفنى على جميع أعمال المديريات فى الإدارات المناظرة لها فيها، والعمل على حل المشاكل على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن، وتذليل العقبات التى تحول دون إنهاء الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة.
وطلب الوزير، من كل إدارة مركزية عمل تصور واضح لأعمال الإدارة فيما يخص أعمال التحول الرقمى والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديد المهام اللازمة وكيفية الانتهاء منها، لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى.
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